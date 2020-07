Zandvoort zit vol: 'Kom niet meer naar het strand'

Ook de ANWB komt aan het begin van de middag met een soortgelijk advies. Strandgangers kunnen deze tropische dag beter niet meer met de auto in Bloemendaal en Zandvoort gaan.

Er is geen plek meer voor auto's: de parkeerplaatsen in Zandvoort staan al helemaal vol. De gemeente Zandvoort roept automobilisten op om om te keren en niet meer met de auto het strand proberen te bereiken. In Haarlem en omgeving staan kilometerlange files naar het strand. Deze auto's kunnen de kustplaatsen al bijna niet meer wegwerken.

