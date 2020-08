KNRM Enkhuizen ziet vaker onervaren schippers op IJsselmeer en geeft tips om veilig te varen

Als je het over het hele jaar bekijkt, dan staan ze er bij het KNRM in Enkhuizen niet zo van te kijken dat de teller de zestig is gepasseerd. "Het is wel een beetje het gemiddelde hoor", laat schipper Johan Greiner weten. "Maar afgelopen veertien dagen vaarden we elke dag - soms meerdere keren per dag. Je merkt dat het nu wel drukker wordt."

Wat opvalt, is dat mensen regelmatig onvoorbereid het IJsselmeer op gaan. Dat ligt hem in veel gevallen in de ervaring. "Wat je nu wel ziet is dat mensen in de coronatijd een boot gekocht hebben, want dat is een mooie manier om vakantie te vieren in eigen land", aldus Bregje Willems, ook van KNRM Enkhuizen. "En zij zijn dan minder ervaren en komen daardoor toch wat eerder in de problemen."

