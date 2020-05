Drie reddingen op één dag voor KNRM Enkhuizen "Daar kun je je conclusies uit trekken"

ENKHUIZEN - Het reddingsstation had zondag met drie reddingen sinds lange tijd weer een drukke dag op het water. "We gaan er met zijn allen meer op uit en dat is ook te merken op het water."

KNRM Enkhuizen

"Om 3.00 uur 's ochtends ging de eerste pieper al", vertelt woordvoerder en varend lid Bregje Willems. Het ging om een jacht die bij Broekerhaven die voor het strand van Broekerhaven vastliep. In de middag moest het KNRM-team uitrukken voor een oud Enkhuizer visserschipschip dat was vastgelopen langs de Houtribdijk. "Direct daarna kwam de melding waar ik voor moest uitrukken" vertelt Willems. "Drie mijl ten noorden van Enkhuizen lag een zeiljacht met motorstoring. Deze is door ons op sleep genomen en veilig afgeleverd in haar box in de Compagnieshaven." Bekijk hieronder een video van een drukke dag voor Reddingspost Enkhuizen. Tekst gaat verder na de video.

De afgelopen weken waren ondanks het mooie weer rustig voor het reddingsstation in Enkhuizen. Daar kwam gisteren verandering in. "Drie reddingen zouden op een lentedag als zondag in een gewone wereld wel vaker voorkomen, maar in coronatijd is dit wel opvallend. Daar kun je je conclusies uit trekken." Willems ziet dat toch meer mensen het water opgaan: "Net als dat de winkelstraten weer drukker worden, dat zie je ook op het water".

"Uitrukken is voor ons altijd een beetje dubbel: we vinden het water opgaan heerlijk, maar de reden is dat er iemand hulp nodig heeft." Nu brengt dat nog een ander gevoel met zich mee voor het teamlid van KNRM-Enkhuizen. "Je moet mogelijk met mensen in contact komen om de redding uit te voeren. Dat brengt ons als reddingswerkers ook in extra gevaar." Als er meer verkeer op het water is dan betekent dat dus ook extra risico voor de reddingswerkers. In de boot en aan het bed Naast haar werk voor de KNRM, staat Bregje Willems als verpleegster aan het ziekenhuisbed en dat maakt haar wel bewust van de risico's. "Wij kunnen nu niet voluit ingrijpen als het moet. Bij reanimatie mogen wij bijvoorbeeld niet beademen; dan betekent dat je geen optimale hulp kan bieden als het nodig is." Aan boord worden ook de nodige maatregelen genomen. We zitten met minder bemanningsleden op het schip en er mag altijd maar een bemanningslid overstappen op het schip waar het incident plaatsvindt."