Nieuwe aanwinst voor Reddingsstation Wijdenes

WERVERSHOOF - Anderhalf jaar kostte het de reddingsmaatschappij om de sponsoren rond te krijgen en corona gooide bijna roet in het eten: een paar bedrijven trokken namelijk hun donaties terug. Maar afgelopen maand kwamen er toch weer giften bij en kwam de wens van Reddingsstation Wijdenes in vervulling: een tweede reddingsboot.

"Wanneer onze boot voor onderhoud moest, lag het hele reddingsstation er uit", vertelt Michelle van de Ruit van reddingsstation Wijdenes. Het was dan ook niet alleen een grote wens, maar ook noodzaak. Maar een boot er bij koop je niet zomaar. "Voor de aankoop van de boot zijn wij volledig afhankelijk van donaties en sponsoren en dat was in de coronatijden wel even spannend. Een aantal bedrijven trokken hun donaties terug." De laatste maand kwamen daar toch nog sponsoren bij en kwam het budget rond.

Snellere uitruktijden door een snellere vaarsnelheid, meer ruimte aan boord voor slachtoffers en materieel en minder mankementen. Het nieuwe schip kent alleen maar voordelen ten opzichte van het oude, toch zal deze niet helemaal aan de kant worden gezet. "We bekijken per klus welke boot passend is en hebben nu de luxe om twee boten in te kunnen zetten."