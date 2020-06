Ruige mannen en snelle boten: veteranen houden vaartraining op IJsselmeer

MEDEMBLIK - Met de club 'Keep Them Landing' onderhouden oud-mariniers en marineleden historische vaartuigen. Ze varen mee tijdens evenementen en halen zo wat geld binnen om de vaartuigen op te knappen. Bij gebrek aan bestuurders werd er vandaag een training gegeven op het IJsselmeer. Hard bikkelen dus, terwijl er eigenlijk heel wat anders in de agenda stond: het is namelijk Veteranendag.

"Zo'n mooi oud landingsvaartuig, het is natuurlijk zonde om dat te laten vergaan", zegt vrijwilliger Jack van Sligter vanmorgen in de haven van Medemblik. Hij staat naast het 16-meter lange landingsschip L9532 uit 1984. Met het schip varen ze met z'n zessen die middag op het IJsselmeer en doen ze zelfs een landingsoefening op een stukje strand.

De vaartocht is een training voor nieuwe bestuurders. "De landingsvaartuigen uit die tijd hebben een bepaalt type aandrijving", aldus Van Sligter. "Dat is een stuk moeilijker dan een normaal plezierbootje." Het is een welkome oefening, want nieuwe bestuurders zijn nodig als ze er met de vaartuigen op uit gaan naar evenementen.

Dat terwijl ze eigenlijk vandaag naar Den Haag zouden gaan. Het is Veteranendag en het plan was om één van de historische schepen mee te nemen naar het Malieveld. Maar dat ging - net zoals veel andere evenementen - niet door vanwege het coronavirus. Daarom gingen de mannen het IJsselmeer op.

"Ouwe jongens krentenbrood! Het is alsof je net nog in dienst hebt gezeten."

De deelname aan evenementen is cruciaal voor het voortbestaan van Keep Them Landing. Zo zouden ze op Sail Amsterdam en de Wereldhavendagen in Rotterdam de gepensioneerde vaartuigen tonen aan het publiek. Op die manier halen ze extra geld binnen voor het onderhoud, want er is geen subsidie. Dat veel evenementen geannuleerd zijn betekent dan ook een financiële tegenvaller voor de stichting.

Het water begint ze steeds meer aan de lippen te staan, zo vertelt vrijwilliger Ad van Burk. "Alles wat wij doen wordt uit eigen portemonnee bekostigd. Als we evenementen hebben lopen we te lobbyen op de wal. We schrijven nu bedrijven aan en hopen dat mensen ons een warm hart toe dragen door toch een bijdrage te geven."