Klus geklaard: marinefregat Zr. Ms. De Ruyter koerst richting thuishaven Den Helder

Het fregat was sinds 18 februari in de zeestraat tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman om een bijdrage te leveren aan de Europese veiligheidsmissie Agenor. Doel van de missie is het verminderen van de spanning tussen de Verenigde Staten en Iran. In 2019 raakten bij incidenten zes olietankers zwaar beschadigd en schoten Iran en de VS elkaars drones uit de lucht. Tijdens de aanwezigheid van de Zr. Ms. De Ruyter zijn er geen incidenten geëscaleerd.