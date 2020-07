Vakbonden KLM-personeel eisen duidelijkheid van ministerie rond voorwaarden corona-steunpakket

SCHIPHOL - De vier vakbonden die het grootste deel van het KLM-personeel vertegenwoordigen eisen opheldering van het ministerie van Financiën over de voorwaarden van het corona-steunpakket van de overheid.

In ruil voor de miljardensteun moet KLM flink bezuinigen. De kosten moeten met 15 procent omlaag worden gebracht, wat inhoudt dat duizenden banen dreigen te verdwijnen en de grootverdieners een deel van hun loon moeten inleveren. De bonden vinden dat dit indruist tegen de vrijheid van collectieve onderhandeling van vakbonden.

Het gaat de bonden vooral om de vraag hoe arbeidsvoorwaarden in het steunpakket zijn terechtgekomen, schrijft mediapartner Luchtvaartnieuws.nl

Ze willen onder meer weten hoe de minister twee moties gaat uitvoeren, die eerder zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Een daarvan gaat over het ontzien van werknemers die 1,5 keer modaal verdienen, de ander over arbeidsomstandigheden. Volgens de bonden zegt KLM dat deze moties niet tot aanpassing van de voorwaarden door het ministerie hebben geleid.

De vakbonden kunnen het ook slecht verkroppen dat ze niet betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen over de voorwaarden.

