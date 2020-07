Omring en Zorgcirkel komen met speciaal revalidatieprogramma voor coronapatiënten

WEST-FRIESLAND - Niet alle coronapatiënten worden zomaar beter. Na de eerste ziekteperiode staat hen soms nog een aardig revalidatieproces te wachten. Zorgorganisaties De Zorgcirkel en Omring spelen hierop in en ontwikkelden samen een speciaal revalidatieprogramma gericht op coronapatiënten: CO FIT+.

Het revalidatieprogramma richt zich vooral op ouderen die langdurige longproblematiek zijn gaan ervaren, hun conditie kwijt zijn of juist psychologische klachten als een toegenomen vergeetachtigheid na hun ziekte ervaren. Deze mensen kunnen door het ziekenhuis of hun huisarts worden doorverwezen.

"We kijken vooral naar de groepen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of zelfs nooit in het ziekenhuis hebben gelegen. Dat zijn vaak mensen die niet meer zo worden gezien, maar wel nog serieuze klachten kunnen ervaren", vertelt Job Leeuwerke, woordvoerder van Omring.

Veelbelovend

"We hebben het programma nu anderhalve maand geleden op de markt gebracht", zegt Job. "Maar we merken dat veel mensen er nog niet voldoende over weten. Zo is het revalidatieprogramma recent opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en komen er dus geen kosten bij kijken." De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend, geeft hij aan. "We hebben al verschillende mensen na een tijdelijke opname weer naar huis kunnen sturen."