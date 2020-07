Zomerpretpakket voor kinderen uit armere gezinnen in Hoorn

Het zomerpretpakket is een tegoedbon met een waarde van €32,50 en is te bestellen op de website van Warenhuis Hoorn. Dit pakket komt in plaats van de jaarlijkse kermismunten die deze gezinnen normaal gesproken ontvangen. Doordat lang onduidelijk bleef of de kermis door zou gaan en welke exploitanten er op de kermis zouden staan, was deze actie dit jaar moeilijk voor te bereiden voor de gemeente.

Met deze tegoedbon kunnen de kinderen op de website iets uitkiezen: bijvoorbeeld een leuk dagje uit met vriendjes of ouders, zoals bowlen of een gezelligheidsspel. Het aanbod is samengesteld door de aangesloten winkeliers van Warenhuis Hoorn. Alle gezinnen die bekend zijn bij WerkSaam Westfriesland, Stichting Leergeld, de Voedselbank, de Kinderkledingbank of die in een schuldregeling zitten mogen gebruik maken van de actie.