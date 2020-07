Ondernemers in Hoorn willen autovrij Kerkplein: "Na winkeltijden en in het weekend"

HOORN - De Hoornse ondernemer Daniël Baay van bar Goos pleit samen met andere ondernemers voor een autovrij Kerkplein in Hoorn. "We hopen dat het Kerkplein autovrij wordt na sluitingstijd van de winkels om 18.00 uur", zegt Daniël tegen WEEFF. "En dat het op zondag helemaal autovrij is. Het wordt dan een stuk veiliger voor de voetgangers."

Het Kerkplein in Hoorn werd afgelopen maanden grondig verbouwd. Bij de herinrichting van het plein werd de verhoogde stoep weggehaald en werden plantenbakken en bankjes neergezet voor voetgangers. Zij zouden meer ruimte moeten krijgen en ander verkeer zou met hen rekening moeten houden.

Na de heropening blijkt dat dit niet helemaal het geval is. Zo zouden fietsers en auto's vlak langs voetgangers rijden, wat zorgt voor onveilige situaties. En ook op de verruimde terrassen zouden mensen zich niet prettig voelen door het langskomende verkeer.

Daniël en zijn compagnon Myra zitten sinds februari van dit jaar in bar Goos aan het Kerkplein. Zij merkten dat er al langere tijd irritaties zijn omtrent het verkeer op het plein. "Dit horen we ook van de andere ondernemers aan het plein", vertelt Daniël aan WEEFF. "Vooral na sluitingstijd van de winkels is er meer overlast van het verkeer."

Petitie gestart

Daarom zijn de uitbaters van Goos samen met de andere ondernemers een petitie gestart om het Kerkplein vrij te maken van gemotoriseerde voertuigen na sluitingstijd van de winkels. Op zondag willen zij het plein helemaal verkeersvrij hebben. De petitie is sinds deze online kwam bijna 600 keer ondertekend.

"Vooral de veiligheid voor voetgangers en mensen op de terrassen is een ding", aldus Daniël. "Door corona mochten wij onze terrassen verruimen, maar je merkt dat de auto's nu vlak langs de tafels rijden. In andere steden zie je bijvoorbeeld ook dat de binnenstad autovrij is. Wij horen ook van mensen buiten Hoorn dat zij het vreemd vinden dat hier wel auto's rijden."

Pitchen bij de gemeente

Daniël en de andere Hoornse ondernemers hebben voor zij de petitie startten een buurtonderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het plan. Hier kregen zij veel positieve reacties uit. Ook spraken zij met enkele mensen van de gemeente, die zich hard willen maken voor het plan om het Kerkplein na sluitingstijd van de winkels autovrij te maken.

"Er was eerder al sprake van om de Roode Steen autovrij te maken", laat Daniël weten. "En het Kerkplein is na de lockdown al een maand autovrij geweest. Dat werkte toen ook prima. We hopen dat de gemeente in gaat stemmen met ons plan."