Mevrouw Meijer (91) runt wijnspeciaalzaak: "Zolang ik gezond blijf, blijf ik dit doen"

WORMERLAND - Het is een begrip in Wormerland, maar ook uit Waterland ze komen graag naar Chateau 26 voor persoonlijk advies en speciale wijnen. Mevrouw Meijer is met haar 91 jaar niet de jongste meer, maar staat bijna dagelijks nog met veel plezier in haar winkel. "Als je wil genieten van onze wijn, dan moet je een half glas inschenken, dan ruik je en proef je beter. Anders slobber je en dat vind ik jammer."

De zaak is in 1986 opgericht door haar man en hoewel ze in het begin erg moest wennen, hebben ze beide altijd met veel plezier in de winkel gestaan. Meneer Meijer was van origine melkboer, maar ook van dranken wist hij veel af.

Toen haar man overleed, moest mevrouw Meijer ineens naar voren stappen en dat ging boven verwachting goed: "Als mijn man terug zou komen, zou hij ten eerste niet weten wat hij ziet, dan zou hij echt denken: 'hè?', want hij had geen fiducie in mij. Absoluut niet. Misschien ikzelf eigenlijk ook niet."

Persoonlijk advies

Maar de nuchtere mevrouw Meijer gaat niet bij pakken neer zitten en gaat er vol voor. Tot vandaag de dag doet ze haar werk met veel plezier. Ze geeft regelmatig advies en met haar schat aan herinneringen hebben sommige wijnen dan ook een persoonlijk tintje.

Zo ook Gris de Gris Duné Rosé. Jaren geleden, toen ze in Frankrijk was, hoorde ze dat er druivenranken op zand kwamen. Ze was gelijk geïnteresseerd en vorig jaar is deze wijn dan eindelijk op de markt gekomen. "Dat vond ik echt heel leuk!", zegt ze enthousiast.

Zolang het kan

Aan stoppen wil mevrouw Meijer absoluut niet denken. Zolang haar gezondheid het toelaat, blijft zij met veel plezier de winkel runnen. Soms met dochter Alice aan haar zijde, die volgens haar moeder dan ook echt "heel goed in haar werk is."