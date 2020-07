Zeventiende eeuws arbeidershuis teruggebracht in oude stijl: "Droom om in te wonen"

OOSTHUIZEN - Op het moment dat Arno en Rajev het oude arbeidershuis in Oosthuizen zagen, waren ze op slag verliefd. De oude elementen spraken hen ontzettend aan, maar de wat modernere binnenkant vonden ze een doorn in het oog. Rajev: "Wij wilde het in oudere stijl. We zijn gaan verzinnen hoe het moest worden. We zijn gaan slopen, breken en toen kwam Stefan op ons pad en die helpt met de timmeren. Nu wordt het weer zo origineel mogelijk."

Naast de bedstee, zullen er veel meer oude elementen in huis terugkomen. Zo komt er een waterpomp in de keuken, gebruiken ze enkelglas en zijn ook heel oude radiatoren zichtbaar.

Nog even geduld

De komende tijd zal Stefan en zijn team nog klussen in het huis in Oosthuizen om alles weer in oude staten te restaureren. Tot die tijd houden Rajev en Arno zich bezig met het uitzoeken van de kleuren voor de muren, want vroeger was ook deze heel anders dan nu. Het zal daarom nog wel een paar maanden duren voordat we ons helemaal kunnen wanen in de zeventiende eeuw.