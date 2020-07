Donateurs gezocht voor inrichting nieuw hospice Egmond

EGMOND AAN ZEE - De bouw van het hospice in Egmond vordert flink. De komst er van is een droom van Jessica Zwart, die uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het is om in een vertrouwde omgeving de laatste levensfase in te gaan. Een van de dingen die nog nodig is, is voldoende geld om het huis voor terminale zorg straks in te richten.