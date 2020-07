Voedselbank Hoofddorp vult zelf voedselpakketten aan: "Het moet wel goed zijn"

HOOFDDORP - Het wordt voor voedselbanken steeds lastiger om een volwaardig voedselpakket mee te geven aan hun klanten. Met name de houdbare producten zoals rijst en pasta zijn zo goed als op en de tekorten lopen snel op. Zo ook bij de voedselbank in Hoofddorp.

"Normaal ontvangen we dat soort producten uit winkelinzamelingen. Dat kon vanwege de corona niet doorgaan. Inmiddels missen we 800 kratten voedsel, maar we zijn wel blijven uitdelen", vertelt Hans de Bats van de Voedselbank Haarlemmermeer in Hoofddorp.

Als alternatief koopt de voedselbank nu zelf eten in met het geld dat ze uit giften hebben gekregen. "We kunnen natuurlijk zeggen, dan maken we een pakket zonder bepaalde producten. Maar we moeten zoveel mogelijk organiseren dat het een pakket blijft waar de gezinnen een deel van de week mee kunnen invullen. Het moet wel goed zijn", benadrukt Bats.

Handje helpen

Om het tekort niet nog verder op te laten lopen, roept Bats de inwoners van de gemeente op een handje te helpen. "Veel mensen zijn bereid om voedsel te schenken. Je kunt het inleveren bij de buurthuizen en dat komt dan rechtstreeks naar ons toe. Iemand kwam gisteren zijn spullen brengen en dat werd vandaag uitgedeeld. Mooier kun je het niet hebben", glundert Bats.

Waar absoluut geen tekort aan is bij de voedselbank, is enthousiasme. Na de corona-uitbraak zijn er flink wat nieuwe vrijwilligers bijgekomen. "Het mooiste is dat het gezellig is. En dat we het doen voor de klanten", vertelt een vrijwilliger die druk is met het vullen van kratten.