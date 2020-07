In de rij voor de Voedselmarkt: vraag naar voedselhulp stijgt flink door corona

AMSTERDAM - Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de Voedselmarkt in Amsterdam Zuid met een derde toegenomen. Volgens Mike Paschenegger van de Voedselmarkt is het hier sinds de bankencrisis in 2008 niet meer zo druk geweest. Hij vermoedt dat dit aantal voorlopig alleen nog maar blijft stijgen.

Voedselmarkt - NH Nieuws

In januari waren er 130 huishoudens met een laag inkomen die aanklopten bij de Voedselmarkt. Nu zijn dat er bijna 200. Coördinator Mike Paschenegger is bang dat dit aantal alleen nog maar zal toenemen: "In september en oktober zal waarschijnlijk blijken wie er nog meer zijn baan verliest. Dan komen er nog veel meer mensen bij die niet meer zelf kunnen rondkomen." Een supermarkt voor de voedselbank De Voedselmarkt in Amsterdam Zuid pakt het normaal gesproken iets anders aan dan een gebruikelijke voedselbank. Hier mogen de klanten zelf kiezen welke producten ze meenemen, in plaats van dat ze een voorverpakt krat meekrijgen. Paschenegger is erg enthousiast: "Op deze manier kan je kiezen wat je echt nodig hebt. Je kan eens voor pasta kiezen als je al twee pakken rijst in de kast hebt staan. Het is ook veel respectvoller voor de klanten. Het idee van bedelen heb je op deze manier veel minder."

Quote "Het lijkt wel of we sinds de crisis veel meer krijgen." Rick Sartain

Maar de Voedselmarkt zoals hij bedoeld is, kan door de coronamaatregelen niet meer openblijven. Mensen krijgen voorlopig weer een voorverpakt krat mee naar huis. Toch lijkt daar een voordeel in te zitten volgens een aantal klanten. Rick Sartain vertelt: "Het lijkt wel alsof we veel meer eten krijgen nu. Mensen denken in deze tijd veel meer om elkaar, en dat vind ik hartstikke oké." De voedselmarkt hoopt in september weer als supermarkt open te gaan.