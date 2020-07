Knuffelkoeien uit Beets wereldberoemd dankzij BBC: "Rustgevend, op een gekke manier"

BEETS - Koeknuffelen is al meer dan veertien jaar een begrip in Beets, maar sinds kort ook ver daarbuiten. Nadat de Britse omroep BBC eerder deze week een reportage over het fenomeen maakte, is de media-aandacht enorm. Dat is best even wennen voor de nuchtere boerin Els, die nog net een gaatje heeft kunnen vinden om haar knuffelkoeien aan NH Nieuws te laten zien.

NH Nieuws / Thyra de Groot

Welke kalfjes een carrière als knuffelkoe tegemoetgaan is voor melkveehoudster Els binnen een paar dagen na de geboorte al duidelijk. Vandaag zijn dierenliefhebbers Silvia, Jane en Esmee aan de beurt om eens lekker met een koe te knuffelen. Ze hebben er enorm veel zin in, vertellen ze, maar geldt dat ook voor de knuffelkoeien van vandaag? Een exemplaar heeft in ieder geval dagelijks een portie aandacht nodig, vertelde Els aan de BBC: "We have one jealous cow, when she's not being hugged, she gets jealous" Heerlijke ontspanning "Dit is de mooiste dag van m'n leven", zegt een stralende Esmee. Ook de beesten hebben het naar hun zin. Tevreden sabbelen ze op Esmees vingers. Ze heeft haar voorliefde voor de koe niet van een vreemde: ook haar moeder en zus worden erg vrolijk van de koeien.

Quote "Mensen doen koeknuffelen omdat ze het heerlijk vinden om tegen een warme koe te liggen" Boerin Els

Boerin Els weet wel waarom dit zo'n succes is: "Mensen doen koeknuffelen omdat ze het heerlijk vinden om tegen een warme koe te liggen en dan op de ademhaling heerlijk heen weer te gaan, heerlijke ontspanning." Op het veld zelf ligt de hoogdrachtige koe Martiene er relaxt bij. "Ik vind het heel leuk, op een rustgevend gekke manier. Nee, niet gek eigenlijk", zegt Jane. Ze lijken zo vertrouwd met de koeien dat het erop lijkt alsof ze dit al jaren doen, terwijl dit de eerste keer is. Ook Australië wil koe knuffelen Op een gegeven moment is de koe er klaar mee en is het feest over. Els mag zich gaan voorbereiden, want er ze heeft nog een interview met een Australische radiozender voor de boeg, en ook media uit andere landen hebben interesse. Els koeien zijn letterlijk wereldberoemd.

Koeien knuffelen is een grote hit - NH Nieuws