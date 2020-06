Geen oude koeien uit de sloot: brandweer helpt bij bevalling koe in slootje Spierdijk

SPIERDIJK - Een koe is vanmorgen in een sloot in Spierdijk bevallen van een stierkalf. Een bijzondere ervaring, aldus eigenaar Johan Vaarkamp. "Ook de brandweerlieden had dit nog nooit meegemaakt en riepen: foto's maken, foto's maken."

Gisteravond liep Johan nog een ronde over zijn weiland en toe was er met de koe, van het ras blonde d'aquitane, nog niks aan de hand. Maar toen hij vanmorgen zijn ronde deed, stond het dier opeens in de sloot. "Ik moest mijn kleinkinderen wegbrengen, dus ik was zelf weer gegaan. Maar ik werd al snel gebeld dat hij moest kalveren, dus toen is de brandweer gebeld", vertelt Johan. Twee brandweerlieden zijn het water ingegaan en hebben met behulp van een touw en de twee veehouders het kalf eruit getrokken.



Benauwd Johan vertelt dat koeien die moeten kalveren wel vaker het water opzoeken. "Het is net als een vrouw die het ontspannend vindt om onder de douche te staan of in bad te liggen als ze aan het bevallen is. Deze koe moest voor het eerst kalveren en heeft het waarschijnlijk benauwd gekregen en zocht daarom het water op." Moeder en kind maken het goed. "Ze zijn nu alletwee in de stal. Ik heb net nog gekeken en het kalf was aan het drinken bij zijn moeder." Het komende half jaar blijft het kalf nog bij zijn moeder, aldus Johan.



