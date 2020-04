Onderneemster Feline Duin (8) verkoopt kakelverse eieren in Oostzaan

OOSTZAAN - Wat doe je als je van dieren houdt en een zakcentje wil bijverdienen? Dan ga je eieren van je buurman verkopen, dacht kleine onderneemster Feline Duin. Haar buurman vond dit een goed idee en Feline mocht aan de slag. Nu, zo’n twee maanden verder, is ze dagelijks bezig op de boerderij. Feline: “Het is gewoon leuk!”

Door de coronacrisis moet ze elke dag thuis met haar schoolwerk aan de slag, maar dit is voor Feline eigenlijk wel goed nieuws. Feline: “Ik doe mijn schoolwerk in de ochtend en in de middag ga ik naar de boerderij.” Ze is gek op alle dieren, want op haar werkplek showt ze vol trots de pasgeboren lammetjes en andere loslopende beesten.