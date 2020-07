Rechter spreekt Rocky C. vrij voor doden 20 maanden oude stiefdochter

WORMERVEER - De 33-jarige Rocky C. is volgens de rechter niet schuldig aan de dood van zijn 20 maanden oude stiefdochter. De man zou haar volgens het Openbaar Ministerie tijdens het oppassen in het huis van zijn vriendin in Wormerveer om het leven hebben gebracht.

Tegen de Amsterdammer was acht jaar cel geëist. De man zei eerder dat het ging om een ongeluk, maar het Openbaar Ministerie geloofde hem niet.

Het kindje overleed in september vorig jaar. Ze had diverse bloedingen en een beschadiging van de hersenen. De man verklaarde dat hij het meisje in zijn armen had toen zijn slipper bleef haken aan het loszittende laminaat. Hierdoor viel hij met de baby in zijn handen tegen de muur.

Deskundigen hadden tijdens de rechtszaak echter aangegeven dat het meisje waarschijnlijk door geweld om het leven was gebracht. Dat was volgens de rechter niet voldoende bewijs om de man ook schuldig te verklaren. Hiervoor zou meer feitelijke informatie nodig zijn.

Advocaat van C., Gerard Spong, vertelt dat zijn cliënt buitengewoon 'verheugd' is met de uitspraak. "De hele strafzaak is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Het feit dat het OM acht jaar tegen hem eiste heeft er, zowel bij hem als zijn vriendin, behoorlijk ingehakt."

Spong laat weten dat, wanneer er geen hoger beroep wordt aangetekend, de zaak nog wel een financieel staartje zal krijgen. "Ik kan alleen nog niets zeggen over een bedrag waar C. voor in aanmerking komt, dat moet ik echt even goed uitzoeken", aldus Gerard Spong.

Nachtmerrie