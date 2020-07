OM gelooft verdachte niet: acht jaar cel geëist voor doden van baby vriendin

ALKMAAR - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel geëist tegen de 33-jarige Rocky C. De man wordt verdacht van doodslag op het dochtertje van zijn vriendin. De dreumes van 20 maanden kwam afgelopen september om het leven door zeer zwaar hersenletsel toen C. op haar paste in de woning van zijn vriendin in Wormerveer.

De verdachte ontkent echter in alle toonaarden opzettelijk betrokken te zijn bij de dood van zijn stiefdochter. De verdediging was het daarom ook niet eens met de aanklacht. "Het was onvoorzichtigheid dus dat ontlast iemand van opzet."

Het Openbaar Ministerie gaat niet uit van een ongeval en neemt de adviezen van de experts over. Het kindje is volgens het OM opzettelijk door de verdachte gedood. De man wordt vervolgd voor poging tot doodslag.

Zijn lezing is dat hij het meisje in zijn armen had toen zijn slipper bleef haken aan het loszittende laminaat. Hierdoor viel hij met de baby in zijn handen tegen de muur. Rocky C. zegt dat hij de kleine niet heeft losgelaten en dat het allemaal heel snel ging. "Ik voel mij daar schuldig over", verklaarde de verdachte.

Het kindje is overleden aan meerdere verwondingen. Ze had diverse bloedingen en een beschadiging van de hersenen. Tijdens de zaak komt aan het licht dat het kindje van nog geen 2 jaar oud al zeker een week voor het ongeluk de schedelbreuk had opgelopen. Dit was dus niet de doodsoorzaak.

Geen toeval

De hersenbreuk zou volgens de experts duiden op iets zeer heftigs zoals een verkeersongeluk, mishandeling of een val van grote hoogte. Hoewel de arts niets wil uitsluiten, vindt hij het niet waarschijnlijk dat dit door toeval is gekomen.

De patholoog zegt dat dit soort trauma ook kan komen door een val waarbij beginsnelheid en draaisnelheid een rol spelen. "Als hij de baby in zijn armen had, dan is ze zeker een meter naar beneden gevallen. Die afstand kun je aanhouden omdat de verdachte ook een lange man is", aldus de patholoog.

De moeder van het overleden kindje is in de rechtbank aanwezig. Zij neemt haar vriend niets kwalijk, hij was dan ook op de begrafenis aanwezig. De moeder zegt voor 100 procent achter Rocky C. te staan.