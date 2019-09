Grootschalig politie-onderzoek in Wormerveer

WORMERVEER - De politie is sinds vanochtend in en bij een woning aan de Kerkstraat in Wormerveer bezig met uitgebreid onderzoek naar aanleiding van "een eerder incident". Wat en wanneer dit zich heeft afgespeeld, is niet bekendgemaakt.

Ook doet de politie een buurtonderzoek. Op de foto's is duidelijk te zien dat er een mobiel politiebureau van forensische opsporing in de straat staat.

De politie hoopt later meer bekend te maken over de aanleiding van het huis- en buurtonderzoek.

Een woordvoerder van de politie wil verder geen details geven over het onderzoek.