Bouwbedrijf Wit Wognum B.V. driemaal de dupe van inbrekersgilde

WEST-FRIESLAND - Afgelopen nacht was het voor de derde keer raak op een bouwterrein van bouwbedrijf Wit Wognum in De Goorn: bouwketen en containers werden opengebroken en ruiten werden ingegooid op zoek naar waardevolle spullen. Zondagnacht werd er op hetzelfde bouwterrein in De Goorn al ingebroken en vorige week werd hun bouwterrein in Hoorn ook overhoop gehaald: "Het lijkt wel een nieuwe hype."

In De Goorn wordt door bouwbedrijf Wit Wognum gebouwd aan 36 nieuwbouwwoningen. Maandagochtend werd aannemer Fred Godijn gebeld: er was ingebroken. "Ik ben meteen teruggegaan, want de schade was gigantisch. Twee zeecontainers zijn opgebroken en alles wat van waarde was is meegenomen. De deuren van de bouwketen zijn vernield, hier zijn ze met een camera naar binnengegaan om de kijken wat er in lag en ook ramen zijn vernield." Wat er precies weg is wordt nog geinventariseerd, maar alleen de braakschade loopt al flink in de kosten volgens de aannemer.

Quote "Ze hoopten bij de tweede keer dat het gereedschap allemaal weer was aangevuld." Fred Godijn - aannemer wit wognum b.v.

Nog voordat de inbraak is afgewikkeld, wordt er afgelopen nacht een tweede keer ingebroken. "We zijn ondanks de bouwvak nog aan het werk op dit terrein, dus ik denk dat ze hoopten dat het gereedschap allemaal weer was aangevuld." Om te voorkomen dat er nog meer mee werd genomen had Godijn een grote verreiker voor de zeecontainer geparkeerd, maar ook dit mocht niet baten. "Ze hebben weer in de bouwketen ingebroken, ik denk om de sleutel te zoeken van de verreiker. Toen ze deze niet konden vinden hebben ze het slot van de machine vernield om hem te kunnen verplaatsen om in de container te komen. Dit is niet gelukt." Wel zijn er bij de tweede poging stroomdraden en rollen met lood meegenomen. Tekst loopt door onder de afbeelding

Ook een achterliggende bouwplaats van bouwbedrijf Ooms werd die nacht opengebroken. Vorige week werd er al ingebroken bij een project van Wit Wognum in Hoorn en ook toen zijn er bij meerdere bouwbedrijven spullen weggehaald, vertelt uitvoerder Fred Godijn. "Ik heb het idee dat het om steeds dezelfde groep gaat, maar daar gaat de recherche onderzoek naar doen." Voorgaande jaren heeft het bedrijf geen last gehad van dergelijke inbraken tijdens de bouwvak. "Ik hoor het dit jaar wel erg veel en hoop niet dat het om een nieuwe trend gaat". Nieuw fenomeen? Politiewoordvoerder Erwin Sintenie is niet bekend met het fenomeen. "Wij merken niet dat het aantal inbraken bij bedrijven elk jaar toeneemt tijdens de bouwvak. Over het algemeen wordt in die periode het gereedschap juist aardig opgeruimd." De komende periode gaat een beveiligingsbedrijf controles rijden langs de bouwterreinen van Wit Wognum B.V.. Ook vraagt het bouwbedrijf omwonenden een oogje in het zeil te houden: "We hopen dat buurtbewoners die een rondje lopen met de hond de oren en ogen open willen houden."