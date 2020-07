Twee mannen aangehouden na inbraak supermarkt Wervershoof

WERVERSHOOF - Afgelopen nacht heeft de politie rond 3.30 uur twee mannen aangehouden die verdacht worden van een inbraak bij de DekaMarkt aan het Raadhuisplein in Wervershoof. De verdachten sloegen een raam in, waarna buurtbewoners de politie gealarmeerd hebben.

Omwonenden sloegen alarm, nadat ze vermoedelijk op het geluid van brekend glas af kwamen. Zij belden de politie met het signalement van de daders en de bijbehorende auto. De politie is de verdachten even kwijtgeraakt, maar kreeg ze in Medemblik weer in het vizier. Hier zijn de twee verdachten gearresteerd. Het gaat om twee mannen van 21- en 22-jarige leeftijd uit Almere en zij zijn bij de politie bekend.

Sigaretten

In de auto van de verdachten werden voorwerpen aangetroffen die met de inbraak in verband worden gebracht en er zijn sporen die erop kunnen wijzen dat dit de juiste mannen zijn, vertelt woordvoerer Erwin Sintenie. "Bij het inslaan van een ruit komen glassplinters vrij en in de kofferbak van de auto zijn deze gevonden. Deze splinters worden met elkaar vergeleken om te kijken of dit bij elkaar hoort."

Binnenin de supermarkt is schade aangebracht aan het rolluik dat een sigarettenautomaat afsluit. Waarschijnlijk waren de daders op de sigaretten uit. Het rolluik was niet geopend en er zijn sigaretten buit gemaakt. Of er verder iets is meegenomen, wordt nog onderzocht.