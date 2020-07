Handbalsters VZV en SEW spelen komend seizoen Europees

'T VELD/NIBBIXWOUD - VZV en SEW houden de Noord-Hollandse eer hoog komend seizoen in de EHF European Cup (voorheen Challenge Cup). De handbalsters uit Nibbixwoud beginnen in de tweede ronde, VZV in de derde ronde. Afgelopen seizoen reikte de ploeg van Rolf Schulte tot de kwartfinales waarin verloren werd van het Spaanse BM Granollers.

In totaal hebben 41 clubs zich ingeschreven voor het Europese toernooi. Door de hoeveelheid clubs wordt de eerste ronde geschrapt. De EHF European Cup Women 2020/21 start in het weekend van 10 en 11 oktober met achttien teams die gaan strijden in de tweede ronde. De negen winnaars sluiten zich aan bij de 23 teams die zich rechtstreeks voor de derde ronde hebben geplaatst. De loting van SEW vindt later deze week plaats.

