Granollers maakt einde aan Europees avontuur handbalsters VZV

BARCELONA - Het Europese handbalsprookje van de handbalsters van VZV in de Challenge Cup is voorbij. Nadat de ploeg van trainer Rolf Schulte vorige week in 't Zijveld nog met 26-25 te sterk was voor BM Granollers, werd de return in Barcelona een prooi voor de Spaanse tegenstander. Een eindstand van 36-30 was genoeg voor Granollers om door te dringen tot de halve finales van het toernooi.

Net als in het heenduel was de ploeg uit Spanje het meest effectief in de beginfase van de wedstrijd. Het duurde dan ook niet lang voordat zij een voorsprong van drie punten hadden opgebouwd (6-3). VZV vocht zich terug in het duel en kwam onder leiding van Djazzmin Trabelsi (vier treffers) terug tot 7-7. Granollers, dat in de eerste helft liefst vijf strafworpen kreeg, nam het initiatief vervolgens weer over en liep via 10-8 uit naar 18-13. Lisa Vlug zorgde er met de 18-14 voor dat VZV in de rust tegen een achterstand van vier punten aan keek.

Kolken trefzeker

VZV beleefde een ongekend sterke start van het tweede bedrijf. Vooral Lisanne Kolken liet zich op dat moment gelden. De hoekspeelster was direct al vier keer trefzeker en mede daardoor trok de ploeg uit 't Veld de stand al snel weer knap in evenwicht (20-20). Op dat moment ging de Veldtemse doelpuntenmachine echter haperen en was het weer de beurt aan de Spaanse thuisploeg, die vier treffers op rij wist te maken. Bovendien leek Granollers-keepster Nicole Wiggins op dat moment even onpasseerbaar. Via een aantal uitmuntende reddingen droeg zij bij aan het feit dat haar team uit kon lopen naar 24-20 en vervolgens 27-21.

Eindstation

Daarmee was het definitieve gat dan toch geslagen in het voordeel van Granollers, de nummer zes van de sterke Spaanse competitie. Dit keer wist de ploeg van Schulte de opgelopen schade niet meer te herstellen. Na zestig minuten handbal stond er uiteindelijk een stand van 36-30 op het scorebord, waardoor de kwartfinale van de Challenge Cup het eindstation bleek te zijn voor VZV.