FC Volendam-aanvoerder Kevin Visser voor langere tijd uitgeschakeld

VOLENDAM - De vrees bestond al en onderzoek in het ziekenhuis bevestigde de angst: aanvoerder Kevin Visser blijkt vorige week maandag een ernstige knieblessure te hebben opgelopen. De middenvelder zal het grootste deel van komend voetbalseizoen moeten missen.

De club en speler laten het, vanwege privacy-overwegingen, bij een korte verklaring op de website. 'De blessure houdt Visser de komende maanden aan de kant. Voor de 32-jarige middenvelder uit Delft wacht een periode van revalidatie.'

Visser speelt sinds de zomer van 2016 in het vissersdorp. Hij kwam tot dusverre tot 128 wedstrijden, waarin hij 13 doelpunten maakte.

In april dit jaar lichtte de eerste divisionist de optie in zijn contract waardoor Visser vastligt tot medio 2022. Bovendien gaat hij komend seizoen als trainer in de jeugdopleiding aan de slag.