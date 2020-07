FC Volendam-aanvoerder Kevin Visser verlaat training per brancard

VOLENDAM - Voor Kevin Visser is het nieuwe seizoen slecht begonnen. De aanvoerder van FC Volendam verliet maandagochtend per brancard de training.

De 31-jarige verdedigende middenvelder liep een op het oog ernstige knieblessure op. Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur is. Op details wil FC Volendam verder op dit moment niet ingaan.

FC Volendam begon vorige week de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Visser speelt sinds de zomer van 2016 in het vissersdorp. Hij kwam tot dusverre tot 128 wedstrijden waarin hij 13 doelpunten maakte.

In april dit jaar lichtte de eerste divisionist de optie in zijn contract waardoor Visser vastligt tot medio 2022. Bovendien gaat hij komend seizoen als trainer in de jeugdopleiding aan de slag.