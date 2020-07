Organisator kofferbakmarkt: "Mensen hebben maling aan die coronaregels"

Zondag vond in het Nesbos in Wervershoof een kofferbakmarkt plaats: de eerste en meteen de grootste van West-Friesland. "Het was druk en dan blijkt het lastig te zijn om je aan de anderhalve meter afstand te houden, vertelt gemeentewoordvoerdster Silvia Hania, "daarom moesten er aanvullende maatregelen genomen worden." De gemeente ondersteunde de organisatie daarbij. Zo mochten er in de loop van de ochtend geen mensen meer naar binnen, voordat er mensen de markt hadden verlaten. In de loop van de dag werd het weer rustiger.

Zij erkent dat het druk was, maar licht toe dat alle maatregelen vooraf waren genomen. "Ik zou niet weten wat we anders hadden kunnen doen: er waren looproutes uitgezet, we hadden posters hangen en er liep tien man handhaving rond." Omdat de kofferbakmarkt in een recreatiegebied georganiseerd wordt, is het volgens haar lastig om mensen te weren: "Ze komen van alle kanten zo het park in, dat kun je niet verbieden."

Organisator van de kofferbakmarkten in recreatiegebied Nesbos is Joke Dieterman van organisatieburo Mikki. Om haar markten te organiseren moet Dieterman dit jaar bij elke vergunningsaanvraag een plan indienen hoe zij de coronaregels wil waarborgen. "Ik doe dit al vierentwintig jaar, maar dit is voor ons ook nieuw. Ik heb de hele week wakkergelegen of ik wel overal aan heb gedacht. Je wilt het toch niet op je geweten hebben dat er iets uitbreekt."

Op papier trof Joke goede voorbereiding, maar voor de uitvoering is zij ook afhankelijk van haar bezoekers. "Mensen hebben maling aan die coronaregels, merkt zij, "niet allemaal hoor, maar er is een groep die het lariekoek vindt en die gaat gewoon zijn eigen gang." Ze was dan ook blij met de ondersteuning van de gemeente. "Als ik ze zelf aanspreek dan krijg ik een grote mond, maar we moeten het samen doen." Om dat statement duidelijk te maken hing ze een spandoek op:

"Vind je markten leuk? Zorg dan dat je anderhalve meter afstand houdt, dan kunnen we blijven markten."

De gemeente gaat het afgelopen weekend evalueren en kijtk wat dit betekent voor de volgende kofferbakmarkt. Joke doet er alles aan om die door te kunnen aten gaan, op een veilige manier. "Ik hoop dat ik vooraf een rondje kan lopen met een BOA om te kijken waar de knelpunten zitten, maar het kan ook zijn dat ik van de gemeente bijvoorbeeld kaartverkoop moet gaan starten."

Ook drukte in Enkhuizen

Niet alleen in Medemblik was het dit weekend druk. Met de start van de zomervakantie is ook in de binnenstad van Enkhuizen is het aantal bezoekers flink toegenomen, vertelt gemeentewoordvoerder Doretha Teunissen. "Maar dit past in de lijn die we ook landelijk zien, wat ook geldt ook voor het naleven van de anderhalvemetermaatregelen."

Rondom de karakteristieke Drommedaris bleek het erg druk. een smalle fietsbrug zorgt voor langzame doorstroming, ziet ook gemeente Enkhuizen. "Dit is inderdaad een druk punt: de brug ligt immers dicht bij de terrassen en bezienswaardigheden." Noodzaak voor extra maatregelen zien zij hier niet. "Het invoeren van eenrichtingsverkeer is nu niet aan de orde: we doen een beroep op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheid om rekening met elkaar te houden en elkaar voldoende ruimte te geven."