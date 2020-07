Veertig procent minder huwelijken in West-Friesland sinds corona-uitbraak

WEST-FRIESLAND - De coronacrisis heeft een enorme impact op het aantal trouwerijen in West-Friesland. Tussen maart en juli waren er 147 minder dan in 2019, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Een daling van maar liefst veertig procent. Ook werd een groot deel omgezet naar een gratis huwelijk

Vooral in de gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hoorn is de daling groot. Zo vonden er in de gemeente Medemblik dit jaar 64 minder huwelijken plaats dan in 2019, een daling van ruim 67 procent. In Enkhuizen en Hoorn zijn 28 trouwerijen minder. In de andere gemeenten was de daling minder groot. Veel gratis huwelijken Dat komt deels doordat veel betaalde huwelijken zijn omgezet naar een kosteloze bruiloft. "In Stede Broec en Drechterland waren twee derde van de trouwerijen kosteloos. Pas in mei vond er weer een betaald huwelijk plaats", laat een gemeentewoordvoerder weten. Tekst gaat verder onder de video

We stappen minder in het huwelijksbootje in West-Friesland. - NH Nieuws

Weddingplanners hebben het zwaar Voor weddingplanner Jolijn Tigchelaar uit Hoorn en haar klanten zijn het zware tijden. Van de twintig huwelijken die zij normaal gesproken in een jaar organiseert kunnen er dit jaar maar zes doorgaan. De meeste trouwfeesten worden verplaatst naar een andere datum in 2021. Voor Jolijn is dat niet makkelijk. "Ik raak die datum dit jaar kwijt, maar ik kan ook geen nieuw stel aannemen voor de dezelfde datum volgend jaar."

Quote 'Dan zie je wel dat stellen er achterkomen wat ze echt belangrijk vinden' Jolijn Tigchelaar

Door de grote hoeveelheid verplaatsingen kunnen stellen bovendien niet altijd bij hun geplande locatie terecht. En ook ruimte is een probleem. Niet overal kan de anderhalve meter maatregel gewaarborgd worden. Trouwlocatie Robarcher's Watermolen in Hauwert is wel groot genoeg. "Toch hebben wij dit jaar maar liefst zestig van de honderd gebruikelijke bruiloften naar volgend jaar moeten verplaatsen", vertelt bedrijfsleidster Cecilia Nap. Zingen niet altijd toegestaan Voor weddingplanner Jolijn en de bruidsparen komt er bij de planning een stukje improvisatie en out-of-de-box denken kijken. "Veel mensen trouwen op een vrijdag of een zaterdag. Toch staan sommige mensen er nu voor open om op een donderdag of een zondag te trouwen", vertelt ze. Ook kan het avondfeest vaak niet doorgaan en mag er bij veel locaties nog niet worden gezongen. "Dan zie je wel dat stellen er zo achterkomen wat ze echt belangrijk vinden. Soms blijkt een avondfeest helemaal niet zo essentieel als ze eerst dachten. Stellen maken er bijvoorbeeld een heel uitgerekt diner van. Met een lekker een lang borrelmoment en een akoestisch duo." Ook bedrijfsleider Cecilia van Robarcher's Watermolen houdt de moed erin. "Er komen nog wel een aantal aanvragen binnen die we over het algemeen goed kunnen inplannen. We verheugen ons erop dat er in de toekomst weer wat meer mensen mogen komen. Want die ruimte hebben wij wel."