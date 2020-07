Het streepje moet weg: "West-Friesland ligt in Friesland, Westfriesland dat zijn wij"

WEST-FRIESLAND - Is het West-Friesland of Westfriesland? Daar is nogal eens discussie over en Plien is er klaar mee. Ze is een petitie gestart om het streepje te laten verdwijnen en hoopt zo voor eens en altijd een einde te maken aan de onduidelijkheid: "West-Friesland ligt in Friesland en Westfriesland dat zijn wij."

NH Nieuws - NH Nieuws

Met een moeder uit het 'westen van Friesland' en een vader uit Westfriesland lijkt Plien Brouwer is de juiste persoon om deze discussie aan te wakkeren. Zelf stoort ze zich er niet zo aan, maar de discussie wordt al jaren gevoerd op de Facebookpagina: 'Westfriesland: Zo zegge wai dat!' - een pagina waarop uitsluitend Westfries gesproken wordt. "Er wordt al jaren over gemopperd in de groep dat dat streepje weg moet en ik heb een hekel aan gemopper op niks af. Dan moeten we er maar wat aan doen." Trots Historisch gezien wordt Westfriesland aan elkaar geschreven en om het onderscheid helder te houden doen we dat in dit artikel ook. Al maakt Plien zich er zelf niet zo heel druk over, toch merkt ze dat de schrijfwijze verwarring oproept. "Als mijn moeder zegt dat ze uit West-Friesland komt denken mensen dat ze hier uit de regio vandaan komt, we moeten altijd uitleggen dat ze een Friezin is." "Als Westfries zijn we juist trots op onze eigenheid", vervolgt Plien Brouwer, "wanneer mensen denken dat we bij Friesland horen dan is dat niet alleen verwarrend, maar ook vervelend."

Quote "Er wordt al jaren over gemopperd dat dat streepje weg moet en ik heb een hekel aan gemopper op niks af. Dan moeten we er maar wat aan doen" Plien brouwer - startte de petitie

Ook de Westfriese Andries Sijm - die werkt aan een nieuwe versie van het Westfries Woordenboek - kent de voorbeelden van verwarring. "Ik heb wel eens gehoord dat toeristen in Stavoren op zoek zijn naar Opperdoes. Ook zie ik op Marktplaats West-Friese boeken te koop staan, waarbij staat vermeld: een mooi boek voor elke Fries." Elke Westfries stoort zich hieraan, weet hij. Zijn collega Joop van Diepen - met wie hij aan het woordenboek werkt - heeft al eerder een poging gedaan voor een wijziging bij de taalunie maar dit was tevergeefs.

Streeploos De petitie wil Plien Brouwer aanbieden aan een instituut dat de officiële spelling kan aanpassen, maar welke dat is, moet zij nog uitzoeken. "Ik dacht eerst dat ik naar de Taalunie moest, maar die gaat niet over geografische namen." Met de petitie hoopt Plien in ieder geval dat het streepje uiteindendelijk verdwijnt en daarmee ook de discussie op de groep. "Dan komt iedereen in de groep weer tot rust en kunnen we ons richten op de Westfriese taal, want daar taken we niet over uitgepraat." Bekijk onderstaande video voor een spoedcursus Westfries:

Cursus West Fries dialect - NH