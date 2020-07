Noord-Hollandse campings zitten tjokvol: "Vandaag al twintig belletjes gehad"

NOORD-HOLLAND - Nu de schoolvakanties zijn begonnen, kiezen velen van ons voor een vakantie in eigen land. Met name de campings lijken in trek. Het campingspersoneel moet alle zeilen bijzetten om aan de enorme vraag te kunnen voldoen. "Mensen zijn heel wispelturig."

Ze runt samen met haar man en dochters de camping en dit jaar is in alle opzichten bijzonder voor het gezin. "We hebben zestig plaatsen en verder geen personeel. Dat is druk, maar dit jaar merken we dat er veel wissels zijn. Veel mensen hebben een tent gekocht en komen even voor een paar dagen."

"Mensen reserveren voor twee weken. Dan blijkt dat de dochter van het gezin ook nog langs wil komen en moet er een week bij. Dan komt de dochter toch niet en wordt die week weer geannuleerd. Het is heel onrustig. Mensen weten niet wat ze willen, ze zijn wispelturig", somt Joke van Camping de Boekel in Akersloot haar dagen op.

De drukte nu zorgt er niet voor dat de maanden dat de campings dicht moest, ingehaald kunnen worden. "We zitten altijd wel vol. Dat zijn dus verloren maanden."

Lopende band

Camping Duinzoomhoeve in Julianadorp herkent dit beeld. Het is op de camping hartstikke druk. Eigenaresse Mary stelt aan de lopende band mensen teleur: "Vanmorgen heb ik twintig belletjes gehad van mensen die vragen of we nog plek hebben. Of er mailt iemand die nog even voor drie weken wil boeken. Ik moet ze allemaal teleurstellen. We zitten gewoon echt vol", vertelt ze.

Een verschil in mensen merken beide campinghouders niet. Zoals elk jaar zijn er veel gezinnen met kinderen. "De gasten die normaal naar Zuid-Frankrijk gaan, hebben niet ineens andere eisen. Het zijn met name mensen met kinderen", aldus Mary.

Maatregelen

De gasten houden zich goed aan de coronamaatregelen, bevestigen beide campinghouders. Dat er veel gezinnen op de camping staan, helpt daarbij. "Kinderen hoeven geen afstand te houden natuurlijk. Maar ik de volwassenen houden zich er echt aan. Niemand schudt handjes of komt te dicht bij elkaar in de buurt. Heel fijn."

Camping 't Uilenstekkie in Amsterdam heeft bewust minder plaatsen beschikbaar gesteld zodat de coronamaatregelen makkelijker te handhaven zijn. "We hebben een camping aan huis, en waar normaal weleens 50 man op het terrein zijn, staan we nu maximaal 35 toe", vertelt de eigenaar.

Vol

De campings zitten voornamelijk vol met Nederlanders. Dit komt volgens Mary omdat ze in Duitsland nog wat langer in onzekerheid zaten wat betreft de vakantieperiode. "En toen de Duitsers mochten boeken, zat alles al vol", verklaart ze de hoeveelheid Nederlanders op haar camping.