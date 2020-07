17-jarige jongens langer vast voor vuurwerkbom in Haarlemse woning

HAARLEM - De twee 17-jarige jongens die zijn opgepakt na een explosie in een woning aan de Vrijheidsweg eind mei, blijven twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter- commissaris van de Haarlemse rechtbank bepaald. De aanslag is onderdeel van een jarenlange vete tussen rivaliserende jongerenbendes.

Op de bewuste dag eind mei werd er een vuurwerkbom door de brievenbus van de woning gegooid. De bewoonster van het huis raakte daarbij ernstig gewond. Het was niet de eerste keer dat er op dat adres iets gebeurde. "Er gaat bijna wekelijks een steen door de ramen. We voelen ons hier niet meer veilig", vertelde een buurtgenoot aan NH Nieuws.

Op 6 juli was er weer een explosie bij de woning. Ook toen ging het om vuurwerk. Dit keer werd het afgestoken aan de achterzijde van de woning. Daarbij ontstond alleen materiële schade, maar buurtbewoners waren opnieuw erg geschrokken.

"Het is bijna elke week wel raak", vertelde een buurtbewoner die liever anoniem blijft. "Maar vandaag was het om 8.00 uur 's ochtends en je zal dan maar net met je kind op straat zijn. Nu komt onze veiligheid wel in het geding."