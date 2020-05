Doodsangsten in Haarlemse buurt na zoveelste aanslag: "Vete tussen jongerenbendes"

HAARLEM - De explosie van vannacht bij een woning aan de Vrijheidsweg in Haarlem zou onderdeel zijn van een langlopende vete tussen jongerengroepen. Door de vuurwerkbom raakte de moeder van één van de jongeren zwaargewond, laten doodsbange buurtbewoners weten aan NH Nieuws. "Haar gezicht was kapot, overal bloed. Hoe ver moet dit gaan?"

Dat vertelt buurvrouw Sandra (*) tegen NH Nieuws. Ze barst in huilen uit als we haar spreken, een paar uur na de traumatische gebeurtenis. Het is niet de eerste keer dat het huis verderop in de straat doelwit is. "Er gaat bijna wekelijks een steen door de ramen. We voelen ons hier niet meer veilig."

Rond 1.15 uur hoort Sandra een oorverdovende explosie in haar straat in de Haarlemse wijk Zuiderpolder. Het blijkt een zware vuurwerkbom te zijn, die door de brievenbus van een woning verderop is gegooid. Op dat moment staat de bewoonster van de woning, een 48-jarige alleenstaande moeder van drie kinderen, net in de gang. Ze raakt zwaargewond. Twee van haar drie kinderen waren ook thuis.

Waar de meeste mensen bij een harde knal misschien verbaasd zijn, was Sandra's eerste gedachte: "Nee, niet weer!" Want volgens haar en andere buurtbewoners die NH Nieuws vandaag sprak, is deze explosie onderdeel van een maandenlange vete tussen twee groepen jongeren. "Deze bendes terroriseren elkaars huis", aldus Sandra.

