Voorbereiding Telstar voorlopig zonder publiek

Stadionmanager Joeri Leenaars noemt de situatie 'enorm balen'. "De voorbereiding is juist iets waar de regio naar uitkijkt en waar iedereen gewoon even lekker kan binnen lopen en kennis maken met de nieuwe selectie", vertelt hij op de site van de Witte Leeuwen. "Echter zitten we nu in een dermate gecompliceerde situatie dat het vooralsnog niet mogelijk is om de voorbereiding met publiek af te werken."