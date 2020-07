Eerste Noord-Hollandse natuurbegraafplaats open: "Ik wil met m'n voeten naar de duinen"

KOEDIJK - Begraven worden in de vrije natuur met eeuwige grafrust. In Koedijk op de Natuurbegraafplaats Geestmerloo kan het. Vanaf vandaag gaan de deuren open voor publiek, en heeft Noord-Holland nu ook zo'n natuurlijke rustplaats.

Ruim een half jaar geleden lag er nog een grasveld langs de Nauerogt in Koedijk. Maar pal tussen recreatiegebied Geestmerambacht en de Alkmaarse wijk Daalmeer ligt nu een natuurbegraafplaats. Glooiende heuvels en eilandjes in waterpartijen bieden plek aan wie na zijn dood 'op wil gaan in de natuur'.

Alexander van der Pijl, directeur van Natuurbegraafplaats Geestmerloo, had vanochtend om 8 uur de eerste belangstellenden al voor het hek die met eigen ogen het gecreëerde landschap wilden zien. En dat ging de rest van de dag zo door.

Ook IJmuidenaren Luuk Kiers en zijn vrouw speuren rond voor een laatste rustplek. "Mogelijk wordt 't op een eiland. Mijn vrouw is van het water en ik van het land." Frans en Riet Kuulkers, buren van Geestmerloo, weten het al: "Daar bij dat water, echt geweldig. Maar wel met m'n voeten naar de duinen", lachen ze.

"Er ligt hier nu 24 hectare nieuwe natuur", stelt Van der Pijl trots. "Waar je kan recreëren en waar leven en dood hand in hand gaan."