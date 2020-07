Jacco heeft zijn doel bereikt: 263 keer 'Het Kopje' op fietsen

BLOEMENDAAL - Zijn doel om 255 keer Het Kopje van Bloemendaal op te fietsen, heeft Jacco de Vries uit Uithoorn vandaag ruim gehaald: in twintig uur, bedwong hij maar liefst 263 keer de beruchte helling in Bloemendaal. Daarbij haalde hij ook nog eens 3000 euro op voor het het goede doel. "Het is mooi dat je er zo iets voor kunt doen."

"Dit is typisch iets voor Jacco, het is echt zijn ding", vertelt jacco's moeder Corrie, die vannacht door de spanning amper een oog heeft dichtgedaan. Samen met vader Koos is ze naar het Kopje gekomen om de laatste beklimmingen van hun zoon te bekijken. "Ik had al wel verwacht dat hij het makkelijk zou redden", vertelt zijn vader, die Jacco de fijne kneepjes van het fietsen bijbracht.

Jacco startte gisteravond om 18:00 met de eerste beklimming van 'Het Kopje' en heeft de hele nacht doorgefietst met af en toe een pauze. Vanaf half vier 's ochtends sloten er af en toe andere fietsers aan, die een paar keer meeklommen. "Dat was goud, dat er midden in de nacht iemand mee kon fietsen." Voor hij van start ging vertelde Jacco al aan NH Nieuws dat de uitdaging ook een gebaar naar zijn vader is .

Het geld dat Jacco heeft opgehaald met zijn klimtocht doneert hij aan het Prinses Beatrix Spierfonds voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. De donatie is ook een gebaar voor zijn vader; door een zenuwaandoening kan die namelijk niet meer fietsen. Na twintig uur fietsen, kon hij zijn vader in de armen vallen. "Dat was een mooi moment, dat is waar je het voor doet."

Trots

Jacco is iedereen die heeft gedoneerd en hem heeft geholpen ontzettend dankbaar. "Dat geeft echt een enorme voldoening. En dan met zo'n onthaal, dat is super tof", vertelt hij. Zijn ouders zijn heel trots op de prestatie van hun zoon. Zijn vader had het allerliefst ook een paar rondjes meegereden. "Dat is het ergste, maar dat zit er helaas niet meer in", vertelt hij geëmotioneerd.

Mount Everest

In totaal klom Jacco bijna 8900 meter, net zo hoog als de Mount Everest. Toen hij op de helft was, kreeg hij het heel even moeilijk. "Daarna heb je niks om naartoe te fietsen, dan is de volgende mijpaal zo ver weg."

Na zijn fietstocht van twintig uur heeft Jacco niet veel tijd om bij te komen want morgen moet hij gewoon weer aan het werk. En een volgende fietsactie daar moet hij voorlopig nog even niet aan denken: "Eerst wordt het vakantie denk ik."