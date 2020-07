Jacco fietst 255(!) keer het Kopje van Bloemendaal op om zijn zieke vader te helpen

BLOEMENDAAL - De meeste wielrenners krijgen al kramp in de benen als ze tien keer het Kopje van Bloemendaal hebben beklommen. Jacco de Vries uit Uithoorn niet. Zaterdag om zes uur in de avond begint hij aan de eerste van in totaal maar liefst 255 beklimmingen, langs dezelfde zijde. Een sportieve uitdaging voor zichzelf, maar hij doet het vooral voor zijn vader Koos.

Allereerst de sportieve uitdaging. Jacco heeft een enorm sterke conditie en heeft al heel wat lange tochten achter de rug. "Ik heb dit jaar nu 14.000 kilometer gefietst. MIsschien is dat al meer dan wat de gemiddelde Nederlander in zijn auto rijdt per jaar." Onlangs reed hij nog 'een rondje' langs de grenzen van Noord-Holland. Oftewel bijna 500 kilometer op één dag. Hij was niet te beroerd om ook nog even naar Marken te fietsen en de boot naar Texel te pakken. Als je het doet, moet je het ook goed doen.

'Everesting'

Waarom dan 255 keer omhoog? Dat heeft alles met de te behalen hoogtemeters te maken. "Het heet 'Everesting'. Het doel is om bij elkaar net zoveel hoogtemeters te maken als de Mount Everest hoog is. Dat zijn in totaal 8848 meters. Misschien dat dat al na 250 beklimmingen het geval is, maar voor de zekerheid heb ik er nog vijf extra gepland." Het is een challenge onder wielrenners. Voorwaarde is wel dat het op hetzelfde stuk weg gebeurt, dus je zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om een brug te beklimmen of een echte berg in de Alpen. De regels zijn streng, de jury is onverbiddelijk.

Voor zijn vader

Zaterdag om 18 uur begint Jacco aan zijn eerste beklimming van 'Het Kopje'. Hij fietst de hele nacht door, met af en toe een pauze om wat te eten en misschien wat andere kleding aan te trekken. In zijn gedachten zal zijn vader vaak voorbij komen. Want daar rijdt hij vooral voor. "Mijn vader, die ook een fanatiek fietser is, heeft neuropathie. Dat is een aandoening waarbij zenuwprikkels niet goed worden verwerkt in je hersenen. Bij hem vertaald zich dat in continue pijn in zijn benen."

Jacco heeft met zijn uitdaging nu al bijna 2500 euro opgehaald, wat hij gaat doneren aan het Prinses Beatrix Spierfonds, voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. "Ik vind het ook een mooi symbool naar mijn vader toe. Hij is mijn grote 'fietsvoorbeeld' en nu kan ik hem iets teruggeven." Meer informatie over Jacco zijn 'Everesting Challenge' en zijn sponsoractie is hier te vinden.

Voordat hij zaterdag aan zijn 255 beklimmingen begint, is Jacco vrijdagavond nog even naar Het Kopje van Bloemendaal gekomen om NH Nieuws over zijn sportieve uitdaging te vertellen. Kijk hierboven naar de videoreportage.