Topper Jordy (9) en zijn buren knappen de speeltuin op: 'Geen splinters meer in mijn vingers'

MIDDENBEEMSTER - Een buurtspeeltuin opknappen; daar draaien de 9-jarige Jordy en zijn moeder Cathy hun hand niet voor om. Ze trommelden buurtbewoners op om De Vreugdehaard in Middenbeemster een sopje te geven, te ontzien van onkruid en nieuwe picknicktafels te plaatsen. "Een speeltuin is plek voor de samenleving waar iedereen veilig bij elkaar kan komen en waar we elkaar een beetje blijven omarmen", zegt Initiatiefnemer Cathy Kooij-Blekemolen.

De buurtspeeltuin, die al sinds 1966 bestaat, is een geliefde plek voor jong en oud. In 2014 waren de buurtbewoners bang dat de speeltuin plek moest maken voor nieuwbouw, maar tot hun blijdschap besloot de gemeente de plek op te knappen.

Afhankelijk van vrijwilligers

Sinds 2014 is er verder weinig aan gedaan. Tijd voor verandering, vond ook Jordy: "De banken, daar zat allemaal troep op. En allemaal splinters bij de huisjes." Er wordt hard gewerkt om alles af te krijgen. Gelukkig werkt het zonnetje mee, want de week ervoor, toen de picknicktafels werden gemaakt, regende het pijpenstelen.



Penningmeester Erica is al jaren bij De Vreugdehaard betrokken en om iedereen zo te zien, dat maakt haar heel trots. "We zijn echt wel afhankelijk van vrijwilligers; de gemeente heeft de subsidie al een paar jaar terug gehalveerd en het is ontzettend leuk dat er zoveel mensen op af komen. En niet te vergeten: de kinderen die ook meehelpen. Dat is heel erg leuk!"

Buurtspeeltuin is ook ontmoetingsplek

Een kopje koffie en wat lekker voor de kinderen, dat kan op deze dag niet ontbreken. De buurtbewoners zijn trots op hun ontmoetingsplek en ze hopen dan ook dat de goed onderhoude speeltuin nog minimaal vijftig jaar mag blijven bestaan.