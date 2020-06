Langverwachte natuurspeeltuin lijkt er toch te komen: "Voor volgend zomerseizoen"

"De kinderen hebben de burgemeester op eigen initiatief een brief gestuurd waarna hij in de klas langskwam", vertelt juf Jane Obdam, roerganger van het project. De kinderen wilden de natuurspeeltuin in eerste instantie graag bij het verzorgingstehuis. Jane: "Maar dat bleek geen gemeentegrond te zijn. Toen de burgemeester in de klas vertelde dat het stuk grond bij De Braken wel beschikbaar is, zijn we direct aan de slag gegaan."

Zowel de ouders als school benaderde meerdere keren de gemeente over het vervolg, maar reactie bleef uit. Tot vorige week, nadat moeder Petra een bericht op Facebook plaatste. Nu liggen de tekeningen weer op tafel. Petra Poen-Steur: "We zijn met een werkgroep van vijf ouders. Vrijdag hebben we een bijeenkomst om de ideeën te verzamelen. Dus ik hoop dan reactie te hebben van de gemeente wat ze van ons verwachten."

Werkgroep

In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente weten dat er tot dusver nog geen contact met hen is gezocht maar dat de gemeente het plan toejuicht. Ook is het stuk grond bij De Braken nog steeds beschikbaar. Het is aan de ouders om de handen uit de mouwen te steken en zich aan te sluiten bij een 'Doe-team' van de gemeente.

"We zullen hulp van de gemeente nodig hebben en misschien wel sponsors. Maar dat moeten we nog even afwachten", redeneert Petra. Ze krijgt deze week veel positieve reacties uit de buurt op het plan. "Het was mooi geweesta als we - zeker in deze tijd - al van de speeltuin hadden kunnen genieten. Maar dat gaat helaas niet." Ze hopen dan ook de natuurspeeltuin vóór volgend zomerseizoen te openen. Petra: "We zijn actief met zijn allen bezig om het klaar te gaan krijgen en vooral de kinderen zijn super enthousiast!"