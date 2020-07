Reguliersdwarsstraat is regenboog rijker: "Het is een kunstwerk"

AMSTERDAM - Sinds vanmiddag heeft de Reguliersdwarsstraat een regenboogpad. Ondanks dat in Nederland al veel regeboogzebrapadden liggen, heeft de straat toch een primeur. Ondernemers in de straat hebben een kunstenaar ingeschakeld voor het ontwerp.

De Reguliersdwarsstraat in Amsterdam is een regenboog rijker - NH Nieuws

Regenboogpaden populair Regenboogpaden zijn populair. Bijna veertig Nederlandse steden hebben een eigen regenboogzebrapad. Ook in de Reguliersdwarsstraat was er dan al lange tijd veel animo voor een regenboogpad. De BIZ (Bedrijven Investeringszone) Reguliersdwarsstraat heeft dit uiteindelijk in samenwerking met de gemeente weten te realiseren. Maar volgens bestuurslid van de BIZ Reguliersdwarsstraat Geert de Natris, ging daar veel aan vooraf. "Het heeft even geduurd omdat we de eerste ontwerpen voor het pad niet goed vonden. Nu hebben we een mooi ontwerp van een kunstenaar aangelegd. Het is echt een kunstwerk."

Nh Nieuws / Martijn van Veen

Quote "Het heeft even geduurd omdat we de eerste ontwerpen voor het pad niet goed vonden." Geert de Natris, Bestuurslid BIZ Reguliersdwarsstraat

Regen De werkzaamheden aan het kunstwerk gingen niet van een leien dakje. Er was deze week sprake van wisselvallig weer. "De werklui zijn er al sinds maandag. Maar ze moesten elke keer stoppen door de regen. Met al die regen kunnen ze natuurlijk geen verf op de stoep aanbrengen." Gelukkig was het vrijdag voornamelijk droog en hebben de werklui het kunstwerk kunnen afronden. Wegwerker Mark was echter niet onder de indruk toen hij klaar was. "Of ik het mooi vind? Ja... ik heb er niet zo veel mee."

NH Nieuws / Martijn van Veen

Overal regenboogkleuren Naast het regenboogpad hebben de ondernemers ook allen een eigen regenboogvlag buiten hangen en verspreidt de verlichting in de straat s'avonds licht in regenboogtinten. Geert geniet er zichtbaar van. "Sinds onze zaken weer open mochten na de coronacrisis wilden we de regenboogvlaggen buiten hangen om mensen weer wat op te vrolijken. Daarnaast kunnen we de straatverlichting in allerlei kleurtinten instellen. Nu komt daar ook nog een regenboogpad bij." Het kunstwerk is te bewonderen op de hoek van de Reguliersdwarsstraat en de Vijzelstraat.