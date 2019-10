Coming Out Day in Haarlem met regenboogvlaggen en 'roze ontbijt' in stadhuis

HAARLEM - "Deze dag suggereert dat je in één keer je coming out hebt. Dat is niet eigenlijk niet zo, want je hebt elke dag een coming out. Als je bijvoorbeeld samen uit eten gaat of bij een hotel incheckt", aldus Jos Ahlers bij het 'Roze Ontbijt' in het Haarlemse stadhuis. Hij is voorzitter van COC Kennemerland en is vanochtend één van de aanwezigen bij de aftrap van Coming Out Day.

Onder luid gejuich wordt rond 8.30 uur de regenboogvlag gehesen bovenop het stadhuis aan de Grote Markt, onder toeziend oog van onder meer Haarlemse scholieren, het bestuur van COC Kennemerland en Haarlemmers uit de plaatselijke lhbti-gemeenschap. Ook bovenaan de toren van de St. Bavo-kerk wapperen de regenboogkleuren al. Het 'roze ontbijt' in het stadhuis is net afgelopen, Coming Out Day is nu echt begonnen.

"Coming Out Day wordt wereldwijd op 11 oktober gevierd en daarbij vertellen we dat mensen, die nog in de kast zitten, dat ze de stap kunnen wagen en dat we solidair met ze zijn. En voor mensen die die stap al hebben gemaakt, is het een mooie feestdag om daar nog eens op terug te blikken", vertelt Ahlers. Zelf was hij eind twintig toen hij uit de kast kwam. "Ik heb het eerst met een goede vriendin besproken, daarna met vrienden en uiteindelijk met mijn vader. Die moest even aan het idee wennen, maar het is helemaal goed gekomen."

Bij het onbijt zijn ook Haarlemse scholieren aanwezig. De meest opvallende zijn Lea en Lora van het Stedelijk Gymnasium. Ze dragen de regenboogvlag over hun schouders en zijn trots dat ze er vandaag bij mogen zijn. "Ik ben vorig jaar op Coming Out Day uit de kast gekomen voor mijn vrienden. Iedereen was heel open en lief. Ik heb sowieso veel 'gay-vrienden' dus het was wel te verwachten dat ze zo open en 'supportive' zouden zijn. Mijn moeder vindt dat we hier niet zo lang bij stil moeten staan, want het zou helemaal niet moeten uitmaken op wie je valt. Het is geen groot ding en je moet er ook niet iets groots van maken", aldus Lea. Ze hoopt dat andere jongeren ook dezelfde stap durven maken en als het niet lukt, dan kunnen ze altijd bij haar aankloppen.

Cijfers discriminatie

Het Bureau Discriminatiezaken maakt bij het ontbijt ook cijfers bekend na een enquete onder het Pink Panel in Kennemerland. Bijna 300 lhbti-ers uit de regio vulden de vragenlijst in. Daaruit blijkt dat één op de vier nog te maken heeft met belediging. De helft past het gedrag aan, zoals het niet hand in hand lopen of het vermijden van bepaalde buurten.

Het aantal geweldsdelicten valt in Kennemerland relatief mee. Over het algemeen kunnen de onderzoekers niet echt concluderen of het discrimineren van de Kennemerlandse lhbti-gemeenschap nu erger of minder erg is geworden ten opzichte van een jaar eerder. Het COC vindt op basis van de cijfers dat er nog genoeg werk aan de winkel is.

Jos Ahlers van COC Kennemerland over het rapport van het Bureau Discriminatiezaken: