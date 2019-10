Gemeenten hijsen de regenboogvlag op Coming Out Day

NOORD-HOLLAND - Meerdere gemeenten in onze provincie hijsen vandaag de regenboogvlag in het kader van Coming Out Dag. Het idee begon ooit bij Amerikaanse scholen, maar is inmiddels ook naar Nederland overgewaaid.

De dag heeft als doel om de sociale acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen te bevorderen. Onder meer de gemeenten Haarlem, Heerhugowaard, Huizen, Purmerend, Uithoorn en Zaanstad hebben vandaag de vlag buitenhangen:

Elk jaar hangen meer en meer instanties de regenboogvlag uit, waaronder ministeries en provincies. Ook worden in sommige gemeenten regenboogzebrapaden aangelegd. Ook politiebureaus doen mee, getuige de vlag bij het bureau in Hilversum:

Ook op verschillende locaties van de Koninklijke Marechaussee hangt de vlag vandaag uit: