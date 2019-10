Veilig Verkeer Nederland zet vraagtekens bij plan voor regenboogzebrapad

AMSTERDAM - Stadsdeelcommissielid Frank Bolhuis van de PvdA in Amsterdam Zuid wil op de Stadhouderskade ter hoogte van het Rijksmuseum een regenboogzebrapad plaatsen. Maar volgens Veilig Verkeer Nederland is dat niet verantwoord.

Bolhuis gaat als commissielid vaak langs bij bijeenkomsten van homoseksuele ouderen of op scholen in Zuid. Daar krijgt hij vaak te horen dat er te weinig steun is voor lhbti'ers. "Ze zeggen dan weleens dat ze een arm om zich heen missen. Dus het aanleggen van een regenboogzebrapad als een entree naar ons stadsdeel, lijkt mij een krachtig symbool."

"Dagelijks bezoeken duizenden mensen uit de hele wereld het Museumplein", legt Bolhuis uit. "De PvdA wil dat iedereen daar ziet dat Amsterdammers trots zijn op de lhbti-gemeenschap in Zuid. We werken graag samen met bewoners en organisaties aan emancipatie en acceptatie."

'Kleuren zorgen voor verwarring'

Veilig Verkeer Nederland stelt dat een regenboogzebrapad 'niet dezelfde status heeft als een normale zebrapad' en is daarom geen voorstander van een gekleurd zebrapad.

"Die kleuren kunnen voor verwarring zorgen in het verkeer en bij ons staat veiligheid voorop. Het kan ook voor moeilijkheden zorgen bij potentiële onveilige situaties, zoals een aanrijding tussen een voetganger en automobilist."

Regenboogpad

Amsterdam heeft nog geen regenboogzebrapad. Wel is er een 100 meter lang regenboogpad aangelegd bij station Sloterdijk, dat de acceptatie van homoseksuelen en biseksuelen in stadsdeel Nieuw-West moet bevorderen.

Het pad werd in 2016 aangelegd, nadat er toen ook al bezwaren kwamen tegen een regenboogzebrapad. Het argument was dat auto's niet verplicht hoeven te stoppen voor een regenboogzebrapad, terwijl voetgangers verwachten over te kunnen steken.

Regenboogzebrapaden

In Nederland zijn er meer dan 30 steden en gemeenten met zowel tijdelijke als permanente regenboogzebrapaden. Waaronder in Utrecht bij het Nijntje-stoplicht en in Arnhem. Daar staat voor de veiligheid een stoplicht bij.

Op de plek waar het Amsterdamse regenboogzebrapad zou komen, staan ook al stoplichten.

Voorstel aangenomen

Het voorstel van Bolhuis is aangenomen door de stadsdeelcommissie Zuid. De gemeente gaat nu onderzoek doen naar de mogelijkheden.