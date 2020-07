Hoe gaat het in toeristische trekpleister Medemblik? De vakantieparken zitten in ieder geval vol

MEDEMBLIK - Er zijn weer steeds meer toeristen te vinden in Medemblik: dagjesmensen die de boel verkennen in eigen land, maar ook de vertrouwde Duitse toeristen. Het toeristenseizoen is gisteren officieel ingeluid met de lancering van de speurtocht Medemblik Experience. Hoe staat het er nu voor in de toeristensector? NH Nieuws sprak met het toeristisch platform, de museumdirecteur en de manager van het vakantiepark.

Doorgaans is Pasen het startschot van het toeristenseizoen. Vooral de daaropvolgende lange weekenden met Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen zorgen voor heel wat toeristen in de regio. Maar dit jaar hing de vlag er vanwege het coronavirus niet goed bij.

Het Toeristisch Platform Medemblik is veel in contact met ondernemers en musea in de stad. Coördinator Maaike Steltenpool merkt dat het naar omstandigheden goed gaat: de toeristen weten de stad weer te vinden en de maximale aantal bezoekers worden op veel plekken bereikt.

Er zijn vooral zorgen over de winterperiode en daarna. Aan de andere kant merkt Van den Broeke wel dat de belangstelling voor een bezoek aan oostelijk West-Friesland onverminderd groot is.

De zorgen zijn nog niet verdwenen bij Van den Broeke. "Je kunt niet meer de schade inhalen die je in het begin hebt opgelopen en het gaat ook zeker niet zo zijn dat we tot een kostendekkend jaar gaan komen."

Inmiddels zijn we drie maanden verder en is de stoomlocomotief iedere dag uitverkocht. "Dat klinkt natuurlijk goed", begint Van den Broeke. "Alleen er is wel een 'maar'. We kunnen maar honderd plaatsen aanbieden in plaats van de driehonderd die we normaal gesproken aanbieden."

Steltenpool reikte vandaag officieel de stadsgids met de Medemblik Experience uit aan René van den Broek en Jacco Spil van het Bakkerijmuseum. Het is een speurtocht die je langs verschillende eyecatchers in de stad brengt met een bezoek aan de horeca, een 'fotospeur route' of een 'kijk & geniet route'.

Er is meer dan de Nieuwstraat

En dat is niet alleen om bezoekers te laten zien dat er meer is dan de Nieuwstraat, zo legt Steltenpool uit. "Het is ook wel onze verantwoordelijkheid om de bezoekers goed te verspreiden, dus daar is het idee ontstaan. Straks komen hier met de stoomtrein honderd mensen tegelijk aan en er zijn dan drie mogelijkheden om te gaan doen."

Toerisme is één van de speerpunten van de gemeente Medemblik, zo vertelt Steltenpool. En de sector lijkt inmiddels weer aan te trekken. "We hebben drie grote bungalowparken in de gemeente en die zitten de hele zomer ook helemaal vol."

Meer toeristen uit eigen land

Zo ook bij villavakantiepark IJsselhof in Andijk. Tot half augustus zitten de ruim zeventig huisjes volgeboekt. Wel is er een verschil ten opzichte van vorig jaar, zo vertelt parkmanager Laura Volkert-Lakeman: "In juni 2019 zagen we nog 50 procent Nederlandse gasten en 45 procent Duitse gasten. In juni van dit jaar was dat 68 procent Nederlandse gasten en 32 procent Duitse gasten."

Ze zijn blij met meer vertier op het park, want dat was afgelopen periode wel anders. "Vanaf half maart, wanneer de eerste maatregelen van kracht gingen, merkten we de onrust onder de gasten en lieten we ze omboeken. Vanaf dat moment werd het ook rustig op het park, april was een heel rustige maand."

Maar of de latere start ook betekent dat het seizoen langer duurt? Dat is nog niet te zeggen. "Nu we zien dat het park in ieder geval tot half augustus gevuld is, hopen we natuurlijk ook dat dat na augustus nog een tijdje zo door kan gaan. Maar dat zien we zeker met vertrouwen tegemoet."