Stoomtram komt met een vertraging van twee maanden weer aan in Medemblik

MEDEMBLIK - De museumstoomtram stond twee maanden stil, maar kwam zaterdagmiddag eindelijk weer aan op zijn vertrouwde perron in Medemblik. Eigenlijk zou de stoomtram al in maart zijn dagelijkse ritjes door West Friesland maken, maar door de coronamaatregelen werd dat uitgesteld.

"Daar hebben we heel lang, en eigenlijk te lang naar uitgekeken. We zouden in het laatste weekend van maart weer gaan rijden en dat heeft geduurd tot de dag van vandaag, 6 juni", vertelt directeur René van den Broeke.

Kolen en water terugverdiend

Lang niet iedereen kon mee met de eerste rit van Hoorn naar Medemblik; door de coronamaatregelen is er in de coupés voor slechts 40 passagiers plek. De rit van zatermiddag wordt dan ook gezien als testrit. Uiteindelijk hopen ze de maximale capaciteit in coronatijd te kunnen opschroeven naar 150 passagiers. Normaal gesproken kunnen er 450 passagiers mee in de tram.

Voor directeur René van den Broeke is het vooral belangrijk dat de stoomtram weer te zien is in West-Friesland. "Met veertig mensen kun je net de kolen en het water terugverdienen die nodig zijn om de stoomtram te laten rijden. Voor ons is het op dit moment heel belangrijk dat de stoomtram weer zichtbaar is in West-Friesland."