Veel onduidelijkheid bij Den Helder Suns over Dutch Basketball League: "Planning niet in orde maken"

DEN HELDER - De basketballers van Den Helder Suns mogen sinds een week weer binnen trainen. Het is op dit moment nog onduidelijk waarvoor. "Het is nog niet bekend wanneer de Dutch Basketball League gaat beginnen", vertelt trainer Peter van Noord in gesprek met NH Sport.

NH Nieuws

Van Noord heeft afgelopen week een aantal trainingen kunnen houden met de jongens die nog in Nederland waren. "Ik zit op dit moment in België voor een basketbalkamp. De spelers hebben een trainingsschema om tijdens de zomer fit te blijven. Gelukkig kunnen ze nu weer in de hal terecht om aan hun skills met de bal te werken." Er is nog veel onduidelijkheid bij de Helderse basketbalploeg. Thibault Vanderhaegen besloot bijvoorbeeld de club na twee jaar te verlaten. "Er wordt met alle spelers gesproken. In principe is iedereen bereid om voor Den Helder te spelen, er moet nu alleen nog worden onderhandeld over de contracten."

De oud-basketballer uit Amstelveen heeft nog geen idee wanneer de competitie begint. "Als club gaan wij door, dat is mij wel verteld. Begindata zijn nog onbekend. Het is ook onzeker of we met of zonder publiek gaan spelen." Een vervelende situatie erkent Van Noord. "Je kunt je planning niet in orde maken. Ik weet echt niet wanneer we gaan beginnen: half oktober, eind oktober, november of januari." Wedstrijden mét publiek De DBL besloot begin mei dat de basketbalcompetitie pas zou beginnen als er met publiek wordt gespeeld. "Dat is een beslissing waar ik totaal buiten ben gebleven. Dus daar doe ik ook geen uitspraken over. Prima als zij dat beslissen. Daar kan ik ook niets aan doen", besluit Van Noord.