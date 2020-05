Geen publiek? Dan ook geen basketbalcompetitie in Nederland

Tot vorig seizoen speelden zowel Den Helder als Apollo Amsterdam op het hoogste basketbalniveau. Begin deze maand lieten de Amsterdammers wegens financiële zorgen weten niet terug te keren in de DBL. Inmiddels laat trainer Laki Lakner aan NH Sport weten dat het bestuur 'alles op alles' zet om toch aan de voorwaarden te voldoen om op het hoogste niveau actief te blijven.

Geen kampioen

Het seizoen 2019-2020 werd eind maart voor beëindigd verklaard vanwege de coronacrisis. Het bestuur van de DBL besloot geen kampioen aan te wijzen. De beslissing om pas weer in actie te komen als er publiek aanwezig mag zijn is volgens Den Helder-voorzitter James Meijer unaniem genomen. "Ons doel moet zijn om het publiek te vermaken. Daar doen we het in eerste instantie voor. De spelers en trainers willen liever ook dat er gejuich is. Ze staan te trappelen om te beginnen, maar het kan even niet."

Wedstrijden online volgen

De DBL mikt op een start van de competitie in het vierde kwartaal van dit jaar. De organisatie lobbyt samen met de Nederlandse basketbalbond en sportkoepel NOC*NSF bij de overheid om zo snel mogelijk mét publiek te kunnen beginnen. Als blijkt dat bij de basketbalwedstrijden slechts een deel van het gebruikelijke toeschouwersaantal de zaal in mag, overweegt de DBL een zogeheten leaguepass uit te brengen waarmee fans online de duels live kunnen volgen.