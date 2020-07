OM eist 4 jaar cel tegen 22-jarige verdachte die per ongeluk Richard (26) doodschoot

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 4 jaar cel tegen de 22-jarige verdachte Frank Y. die in de nacht van 27 op 28 januari de 26-jarige Richard Cordova per ongeluk doodschoot tijdens het maken van een videoclip.

Y. gebruikte tijdens het opnemen van de clip alcohol en drugs, meldt het OM. Ook had de verdachte een eigen vuurwapen en patronen mee voor in de videoclip. Hoe hij aan het wapen kwam wilde hij niet zeggen. Wel gaf hij aan dat hij er geen instructies bij had gekregen.

Het incident gebeurde in een studentenwoning in de flat Daalwijk in Amsterdam Zuidoost. Richard was daar met drie vrienden bezig met het maken van een videoclip. Tijdens het draaien van die opnames zou het wapen ongewild zijn afgegaan en werd Richard geraakt.

Tijdens de opnames richtte de verdachte het pistool op de camera en haalde de trekker over. Een kogel raakte Richard die achter de camera stond.

Het OM vindt dat de verdachte niet voldoende gecontroleerd had of de patroonhouder leeg was. Er zaten nog minstens 5 patronen in het wapen.

OM: Geen ongeluk

De officier van justitie gaat ervan uit dat Y. op het moment van het incident onder invloed was. 'Hij is niet scherp geweest, maar in die toestand heeft hij zichzelf gebracht. Een logisch gevolg daarvan is dat hij patronen zou missen bij het "controleren".'

Het OM vindt daarom dat het dodelijke schietincident geen ongeluk kan worden genoemd. 'Hoewel verdachte achteraf spijt heeft en het niet zo had bedoeld, vind ik dat verdachte op het moment van het overhalen van de trekker bewust de kans heeft aanvaard dat het mis zou gaan. Hij heeft dat op dat moment op de koop toegenomen.'

Doodslag

De officier van justitie acht doodslag bewezen omdat de verdachte de aannemelijke kans op een dodelijke afloop bewust heeft aanvaard. 'De verdachte heeft feitelijk niets gedaan om de kans op de dood te verkleinen.' De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

