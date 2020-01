Slachtoffer dodelijke schietpartij Amsterdam Zuidoost per ongeluk geraakt bij opname videoclip

AMSTERDAM - De 26-jarige man die in de nacht van maandag op dinsdag om het leven kwam bij een schietpartij in een studentenflat aan de Daalwijk in Amsterdam Zuidoost zou per ongeluk geraakt zijn door een kogel bij de opname van een videoclip.

Dit heeft een verdachte in de zaak verklaard, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten in een persbericht.

De politie kreeg rond 01.00 (in de nacht van 28 op 29 januari) uur een melding over iemand die gewond was in de studentenwoning. De hulpdiensten troffen een man aan met een schotwond in zijn rug. Ondanks een reanimatiepoging overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

In de loop van de ochtend van 29 januari meldden de twee mannen en een vrouw zich bij de politie.

Buren meldden die ochtend aan AT5 dat er die nacht een feestje in de woning was.

Minuut stilte

Om het 26-jarige slachtoffer te herdenken, werd er gisteren rond 18.00 uur een minuut stilte gehouden. "Want net als de andere bewoners vinden wij van de bewonerscommissie dit ontzettend heftig", was te lezen in een bericht op Facebook.