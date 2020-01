Per ongeluk tijdens clipopnames doodgeschoten Richard (26) herdacht: "Voor ons heel zwaar"

AMSTERDAM - Tientallen vrienden, familieleden en bekenden hebben vandaag rond het middaguur in de Spaanse Kerk in Duivendrecht afscheid genomen van de 26-jarige Richard Cordova. Hij werd maandag op dinsdagnacht gedood door een kogel, vermoedelijk tijdens het opnemen van een videoclip.

Een paar uur na de ceremonie vanmiddag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat Cordova waarschijnlijk per ongeluk is doodgeschoten. De verdachten verklaarden dat ze bezig waren met de opname van een videoclip. Het wapen zou daarbij ongewild zijn afgegaan.

Het gebeurde in een studentenwoning in flat Daalwijk. Zijn zus Jessica zegt tegen AT5 erg verdrietig te zijn: "Het is heel zwaar geweest."

"Je verwacht niet dat zoiets, bij iemand die zo goed was met iedereen, gebeurt. Die gewoon echt een rustige jongen was. Die gefocust was om te werken", aldus zus Jessica, die op dit moment nog niets wist over de videoclipopnames.

Ze omschrijft Richard als een goede jongen. "Hij was geen crimineel. Hij deed alles wat goed was. Hij was altijd druk met dingen, video's."

Dromen

"Als ik hem tegenkwam op straat, dan had hij het altijd over zijn dromen, over het ondernemen", vertelt een bekende van Richard. "Over dat hij van fotografie hield. Hij was altijd heel positief. Ik hoorde nooit een kwaad woord over die jongen."

Na het incident hebben zich twee mannen en een vrouw gemeld. Een van hen, een 21-jarige man, zit nog vast.

Bekijk hier de ceremonie en de interviews.